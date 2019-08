Ce mardi, l'ancien ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) lancera les négociations officielles en vue de former un gouvernement flamand. S'il réussit, il devrait prendre la tête d'une coalition composée de la N-VA, de l'Open VLD et du CD&V, c'est-à-dire une reconduction de la majorité "suédoise" de l'équipe sortante.

Lundi, Bart De Wever a rendu publique une note de départ devant servir de base aux négociations. Largement inspiré du programme de la N-VA, le texte comporte de forts accents nationalistes. "La Flandre doit faire preuve de courage dans ses ambitions en tant que nation. Si nous voulons être capable de déployer nos ailes flamandes en toute liberté, nous ne pouvons plus nous laisser entraver par des obstacles institutionnels", écrit De Wever qui affirme que le texte n'est pas à "prendre ou à laisser" et que l'Open VLD et le CD&V auront leur mot à dire.

