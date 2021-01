Des vaccins Moderna contre le coronavirus ont été administrés pour la première fois en Belgique.

A Anvers, l'infirmier en chef de l'hôpital ZNA Middelheim a été le premier à en bénéficier. Le restant du personnel de l'établissement devrait suivre dans l'après-midi.

Le médecin chef de l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen, Frédéric Marenne, est, en Wallonie, le premier membre du personnel hospitalier à avoir bénéficié du vaccin Moderna. Il a reçu lundi vers 13h00 la première injection du vaccin contre le Covid. 130 membres du personnel seront vaccinés lundi et jeudi 245 autres recevront leur première injection. "Ce lundi, ce sont les travailleurs de première ligne: salle Covid, soins intensifs et urgences qui sont concernés", explique le docteur Marenne. "Si je suis le premier à être vacciné aujourd'hui, c'est parce que je suis régulièrement en contact avec des patients positifs au Covid. J'espère aussi que cela va motiver tous les collègues qui ont encore quelques appréhensions", conclut le médecin chef convaincu de l'importance et de l'utilité du vaccin.

Isabelle Demande, directrice du département infirmier et chargée de l'organisation de la vaccination, confirme qu'il y a certaines craintes par rapport au vaccin, du côté des femmes en âge de pouvoir être enceintes.

Il devait encore être administré à La Louvière et Bruxelles lundi.

