La Belgique devrait recevoir au premier trimestre de l'an prochain les premiers vaccins contre le coronavirus grâce aux commandes de millions de doses passées notamment par le biais de la Commission européenne, a indiqué mardi le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, au parlement.

L'exécutif européen souhaite constituer un portefeuille "le plus large possible", composé de six vaccins différents contre le Covid-19 et la Belgique soutient cette initiative, a-t-il affirmé en commission de la Santé de la Chambre en réponse à de très nombreuses questions de députés.

La Commission s'est lancée depuis juin dans des discussions avec un éventail de firmes pharmaceutiques développant des vaccins contre le coronavirus SARS-CoV2, dans le but de conclure des accords d'achat anticipé couvrant un portefeuille varié de vaccins aux technologies différentes. Ils sont destinés aux États membres et à des pays tiers.

Six vaccins se retrouvent actuellement dans ce portefeuille, a précisé M. Vandenbroucke (sp.a), en énumérant les groupes pharmaceutiques concernés: l'américain Johnson & Johnson (via sa filiale Janssen Pharmaceutica NV), Sanofi-GSK, l'allemand CureVac, les biotechs allemande BioNtech et américaine Moderna ainsi que le géant anglo-suédois AstraZeneca.

Lire aussi: Immunité collective, recontamination, vaccin : que sait-on de l'immunité face au coronavirus ?

Ces vaccins devront toutefois obtenir une licence européenne à la suite d'une analyse de risque pour être commercialisés sur le marché européen, a souligné le ministre.

Il a toutefois souligné que l'accord passé avec la Commission européenne entraînait une obligation d'achat pour les vaccins auprès de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca - ce qui n'est pas le cas du contrat conclu avec Sanofi-GSK.

Six millions et demi de doses ont été prévues dans le contrat avec AstraZeneca. Les premières livraisons "si tout se déroule bien", doivent intervenir au premier trimestre 2021, a dit le ministre.

Quant à Johnson & Johnson, le groupe pharmaceutique doit fournir cinq millions de doses, à livrer en plusieurs phases.

L'exécutif européen souhaite constituer un portefeuille "le plus large possible", composé de six vaccins différents contre le Covid-19 et la Belgique soutient cette initiative, a-t-il affirmé en commission de la Santé de la Chambre en réponse à de très nombreuses questions de députés. La Commission s'est lancée depuis juin dans des discussions avec un éventail de firmes pharmaceutiques développant des vaccins contre le coronavirus SARS-CoV2, dans le but de conclure des accords d'achat anticipé couvrant un portefeuille varié de vaccins aux technologies différentes. Ils sont destinés aux États membres et à des pays tiers. Six vaccins se retrouvent actuellement dans ce portefeuille, a précisé M. Vandenbroucke (sp.a), en énumérant les groupes pharmaceutiques concernés: l'américain Johnson & Johnson (via sa filiale Janssen Pharmaceutica NV), Sanofi-GSK, l'allemand CureVac, les biotechs allemande BioNtech et américaine Moderna ainsi que le géant anglo-suédois AstraZeneca.Lire aussi: Immunité collective, recontamination, vaccin : que sait-on de l'immunité face au coronavirus ? Ces vaccins devront toutefois obtenir une licence européenne à la suite d'une analyse de risque pour être commercialisés sur le marché européen, a souligné le ministre. Il a toutefois souligné que l'accord passé avec la Commission européenne entraînait une obligation d'achat pour les vaccins auprès de Johnson & Johnson et d'AstraZeneca - ce qui n'est pas le cas du contrat conclu avec Sanofi-GSK. Six millions et demi de doses ont été prévues dans le contrat avec AstraZeneca. Les premières livraisons "si tout se déroule bien", doivent intervenir au premier trimestre 2021, a dit le ministre. Quant à Johnson & Johnson, le groupe pharmaceutique doit fournir cinq millions de doses, à livrer en plusieurs phases.