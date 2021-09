Les pourvois en cassation dans l'affaire Kubla-Duferco ont été rejetés

La Cour de Cassation a rejeté, mercredi après-midi, les pourvois interjetés par Duferco et par la République Démocratique du Congo contre la décision de la chambre des mises en accusation de Bruxelles de renvoyer l'affaire Duferco-Kubla en correctionnelle. Le 4 mars dernier, celle-ci a en effet confirmé la décision de la chambre du conseil, renvoyant vers le juge du fond une dizaine d'inculpés dans cette affaire - dont un représentant de l'État congolais, Duferco et Serge Kubla (MR), ancien ministre wallon de l'Économie - pour corruption, faux, usage de faux et blanchiment.

Devant la commission Kazakhgate, Serge Kubla a dit n'avoir reçu que du champagne de Chodiev.