Ce lundi matin, trois policiers ont été blessés dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean suite à un contrôle routier qui a mal tourné. Un événement qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux et le monde politique.

Trois policiers de la zone Ouest (Molenbeek, Koekelberg, Jette, Berchem-Ste-Agathe et Ganshoren) ont été violemment agressés suite à un contrôle de police qui a mal tourné. Sur une vidéo publiée sur les réseaux, on y aperçoit l'agresseur en train de s'enfuir, pourchassé par deux policiers. Sur le trottoir d'en face, deux policiers sont à terre. Une policière convulse, après être tombée sur la tête. Elle a rapidement été transportée à l'hôpital pour recevoir les premiers soins. Ses jours ne seraient pas en danger.

Une information confirmée par le cabinet de la bourgmestre, Catherine Moureaux, qui s'est rapidement rendu au chevet de la policière: "Alors que nos policiers tentaient d'interpeller une personne sur la voie publique, cet individu a résisté et s'en est pris aux policiers à l'aide d'un cric, explique Rachid Barghouti, porte-parole de Catherine Moureaux, bourgmestre. En tout, trois policiers ont été blessés. Un a été légèrement blessé au genou, un autre légèrement à la main et une troisième s'est cogné la tête en tombant et souffre d'une commotion".

Dans un tweet, la bourgmestre manifeste son désarroi: "Rien ne peut justifier une telle violence. Respect et solidarité envers notre corps de police de Bruxelles Ouest."

Je viens d’apprendre que trois de nos policiers ont été blessés par un citoyen suite à un contrôle de routine. Je me rends immédiatement à leur chevet. Rien ne peut justifier une telle violence. Respect et solidarité envers notre corps de police de Bruxelles Ouest. — Catherine Moureaux (@catmoureaux) September 20, 2021

Georges-Louis Bouchez n'a, lui non plus, pas tardé à réagir : "Encore, encore et encore... Le MR ne veut plus attendre pour renforcer les sanctions à l'égard de ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre", a-t-il déclaré, avant d'ajouter: "Le laxisme doit cesser. Nous agirons dans les assemblées en ce sens."

Encore, encore et encore… Le @MR_officiel ne veut plus attendre pour renforcer les sanctions à l’égard de ceux qui s’en prennent à nos forces de l’ordre. Le laxisme doit cesser. Nous agirons dans les assemblées en ce sens. #PresidenceMR #fierdetreliberalhttps://t.co/L3KITbESug — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 20, 2021

Ahmed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg, a qualifié cet acte de "profondément ignoble" et estime que "l'individu concerné doit répondre de ses actes avec la plus grande sévérité".

L’agression, ce lundi, de plusieurs policiers par un malfrat Chaussée de Gand est profondément ignoble. L’individu concerné doit répondre de ses actes avec la plus grande sévérité. J’exprime toute ma solidarité aux agents en espérant qu’aucune séquelle ne soit à déplorer. — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) September 20, 2021

L'individu, qui a tenté de prendre la fuite, a été arrêté par la police. Il est entendu au commissariat de Molenbeek.

