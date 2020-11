Les infections au coronavirus en Belgique sont en baisse. A quel point sont-elles nombreuses dans votre commune ?

Pour la première fois depuis longtemps, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important. Selon le bilan de l'Institut de santé publique Sciensano, entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 14.235,4 cas a été recensée chaque jour, soit un recul de 4%. La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge. Il ne s'agit pas du nombre de cas mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours. Un chiffre de 1 000 signifie par exemple que 1 % de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. Deux communes dépassent désormais une incidence de 5000 sur les quatorze derniers jours: Pecq et Jalhay.À titre de comparaison, le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 240. L'incidence de la commune de Pecq est 24 fois supérieure à ce seuil. Aucune des 580 communes belges sont en dessous du seuil de 240.