"La véritable guerre doit encore commencer, même si dans les mois et les années à venir le débat sur le nouveau 'musée flamand' ou le canon flamand sera houleux. Et cette guerre n'a pas lieu en Flandre, mais en Belgique", écrit le rédacteur en chef de Knack, Bert Bultinck.

La note de départ tant attendue de l'informateur flamand Bart De Wever (N-VA), publiée lundi matin, vise principalement à trouver un compromis. Son parti a immédiatement indiqué qu'il s'agissait d'une "base" pour la formation, c'est-à-dire pas "à prendre ou à laisser". Mais c'est un compromis pour une Flandre qui, le 26 mai, s'est beaucoup déplacée vers la droite, est devenue beaucoup plus critique à l'égard des migrations et cherche plus que jamais sa singularité ou son "identité".

