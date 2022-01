Les contribuables n'ont plus à payer les frais médicaux des "non vaccinés par choix" liés au Covid 19, estime l'Association Belge des Contribuables.

Pour cette association présidée par le député bruxellois MR et ex-échevin de la Ville de Bruxelles Geoffroy Coomans de Brachène, "après 2 années d'une crise sanitaire inédite qui a causé des dizaines de milliers de victimes dans le pays, considérablement fragilisé l'économie et les finances de l'Etat", une mesure forte s'impose dans ce sens.

L'association demande qu'à l'instar de celui de Singapour, le gouvernement belge renonce, à partir du 1er février prochain, à la prise en charge par la collectivité des frais médicaux des "non-vaccinés par choix" en cas d'hospitalisation liée au Covid-19. Actuellement, l'Etat Belge prend en charge l'intégralité des frais médicaux pour toute personne hospitalisée pour le coronavirus, bien que cela représente "un coût colossal pour la collectivité, au-delà de la pression sur les équipes médicales, avec des montants moyens de 3.500 à 5.000€/jour", a souligné mercredi le président de l'Association Belge des Contribuables. Selon celui-ci, il n'est pas rare que certains patients puissent rester plusieurs semaines aux soins intensifs, voire plus de 2 mois, en plus des mois de convalescence. Des factures peuvent dès lors monter à plus de 200.000€ par patient. Et pour l'heure, elles sont entièrement payées par les contribuables belges.

"Un an après les premières vaccinations à grande échelle, et les résultats indéniables sur la limitation de la pandémie, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Notre association n'exige pas la vaccination obligatoire. Elle souhaite néanmoins que ceux qui font le choix délibéré de refuser le vaccin en tirent les conclusions, y compris en cas de complications. Il leur serait possible de contracter une assurance privée complémentaire pour une éventuelle prise en charge des frais. Comme c'est le cas à Singapour, nous proposons que les frais de ceux n'ayant pas pu être vaccinés pour raisons médicales, ou ceux des enfants de moins de 12 ans soient également pris en charge", a encore dit Geoffroy Coomans de Brachène, lors d'une communication à l'agence Belga.

