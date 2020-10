Le parti d'extrême droite Aube dorée a été reconnu comme une organisation criminelle le jeudi 8 octobre par la Cour d'appel d'Athènes (lire la rubrique Débats page 50). RésistanceS, le journal de l'Observatoire belge de l'extrême droite, détaille, sous la plume de Simon Harys, les relations que des mouvements belges de la même idéologie ont entretenu avec leur homologue grec.

Les plus assidus dans cet exercice sont le Mouvement Nation, qui a organisé un rassemblement avec des eurodéputés d'Aube dorée devant l'ambassade de Grèce à Bruxelles, le 25 septembre 2014, pour protester contre "la répression injuste et illégale contre les nationalistes grecs", et Civitas, l'association catholique traditionnaliste, qui a participé, à travers la figure de son président Alain Escada, à deux colloques organisés en 2015 et 2019 par Aube dorée au Parlement européen. RésistanceS pointe aussi la rencontre, en novembre 2016, en Grèce entre quatre parlementaires du Vlaams Belang et le président du parti grec, Nikolaos Michaloliakos, avant une visite très politique sur l'île de Lesbos, point d'arrivée de nombreux réfugiés du Moyen-Orient. L'initiative avait suscité quelques remous au sein d'un parti en quête de respectabilité...