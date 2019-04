Les libraires indépendants en fête

Ce Samedi est synonyme de fête pour les librairies francophones indépendantes de Belgique. Une initiative qui se déroule en lien avec la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est la 21e édition de cette journée, version locale de la fête catalane la Sant Jordi, patron des libraires, qui se fête le 23 avril et où l'on offre un livre et une rose.