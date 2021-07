Charles Michel a réagi sur son compte Twitter: "Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne: vous pouvez compter sur l'aide de l'UE pour faire face à ces inondations dramatiques. Mes pensées vont aux victimes de ces événements tragiques et à tous ceux qui devront reconstruire ce qu'ils ont perdu. Je tiens à remercier toutes les équipes de secours pour leur aide précieuse et leurs efforts inlassables."

🇧🇪, 🇱🇺, 🇳🇱, 🇩🇪 you can count on the EU's help to face these dramatic floods.



My thoughts are with the victims of these tragic events and with all who will have to rebuild what they have lost.



I want to thank all rescue teams for their invaluable help and relentless efforts.