Du côté francophone, l'option de la coalition Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V) tenait la corde ces derniers jours. Les libéraux semblaient convaincus à l'idée de se lancer sans la N-VA. La rupture actuelle entre le parti de Bart De Wever et l'Open VLD de Gwendolynn Rutten en Flandre, suite à des échanges amers entre les deux présidents, était de nature à favoriser cette option. Mais plusieurs ténors du CD&V ont rappelé la nécessité d'avoir une majorité en Flandre, pesant sur la position du co-informateur Joachim Coens. Parmi eux, Koen Geens, l'une des personnalités sociales-chrétiennes pressenties pour devenir Premier ministre. Le ton plus collaboratif de la N-VA a fini par semer le trouble. La clé de la prochaine majorité fédérale se trouve en Flandre, du côté de l'Open VLD et surtout du CD&V.

