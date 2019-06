Les informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, ont reçu lundi après-midi le président du cdH, Maxime Prévot, a-t-on appris.

La mission des informateurs désignés par le Roi jeudi passé se déroule dans une grande discrétion. Un premier rapport au chef de l'Etat est attendu ce jeudi. Parallèlement, les consultations dans les entités fédérées se poursuivent. MM. Reynders (MR) et Vande Lanotte (sp.a) ont été chargés d'"identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral".

Dans le cadre de cette mission, il leur est demandé de garder "le contact avec les responsables des négociations dans les Régions et Communautés". M. Prévot avait été reçu dans la matinée par les formateurs wallons, les socialistes Elio Di Rupo et Paul Magnette.