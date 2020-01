Le roi Philippe a mis fin prématurément vendredi soir à la mission des informateurs Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez après avoir reçu leurs "conclusions finales", selon un communiqué du Palais.

Les deux informateurs avaient été prolongés mardi, jusqu'au 4 février. Ils étaient affectés à cette mission depuis le 10 décembre.

Leur prolongation avait surpris alors que les discussions préalables à la formation d'un gouvernement fédéral semblaient dans l'impasse, les informateurs tentant en vain de trouver un terrain d'entente entre les deux plus grandes formations du pays, le PS et la N-VA.

Jeudi, lors des voeux aux corps constitués de la nation, le roi Philippe avait exhorté les responsables politiques à laisser tomber les exclusives des uns vis-à-vis des autres.

Les observateurs scrutaient les grilles du Palais vendredi soir dans la perspective de voir surgir l'une ou l'autre personnalité de rang.

Koen Geens est arrivé au Palais royal

Le vice-premier ministre et ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) est arrivé vendredi soir au Palais royal, a constaté l'agence BELGA.

