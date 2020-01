Les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) ont vu leur mission prolongée d'une semaine pour vérifier la possibilité de convergences entre le PS et la N-VA, indiquait-on mercredi à bonne source.

Lundi, le président du PS, Paul Magnette, a pourtant fermé la porte à toute possibilité d'une coalition avec les nationalistes flamands. Malgré de très nombreuses réunions, il n'y a pas de terrain d'entente, a-t-il assuré.

Tout le monde ne partage toutefois pas ce constat. Les résultats des réunions auxquelles ont participé les deux partis sous la houlette des informateurs ne seraient pas "si négatifs", ajoutait-on à même source. A tel point que mardi, avant le rapport au Roi, des contacts ont encore été pris avec le PS.

Que pourra apporter la semaine qui vient? Les informateurs tentent toujours de dessiner les contours d'une coalition mais semblent coincés dans une impasse entre l'impossibilité constatée et répétée par le PS d'une alliance avec la N-VA et le CD&V qui y tient toujours car il veut une majorité en Flandre.

Un autre problème se pose avec le MR, aussi pour bien son refus affiché de toute avancée communautaire que par sa solidarité avec son pendant flamand qui forme un obstacle supplémentaire sur la voie d'une alliance incluant PS et N-VA, précisait-on.

Est-ce à dire que la "Vivaldi" (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V) est la solution? Outre les réticences du CD&V, l'Open Vld n'est pas unanime à ce sujet et entre dans une période dangereuse de renouvellement de sa présidence qui pourrait changer sa position.

Jeudi, le Roi et la Première ministre, Sophie Wilmès, s'exprimeront devant les Corps constitués au cours d'une traditionnelle réception de nouvel an. Les allusions à la crise politique, plus d'un an après l'entrée du gouvernement en affaires courantes, seront scrutées avec attention.

Mardi, les informateurs remettront leurs "conclusions finales" après avoir "vérifié certains éléments", selon le communiqué diffusé mardi par le Palais. M. Bouchez n'a pas caché sa volonté de déboucher sur une nouvelle phase mais rien n'est moins sûr et la désignation d'un nouvel informateur sonnerait comme un échec.

