Les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) sont attendus lundi à 14 heures au Palais royal pour présenter un nouveau rapport de leur mission au roi. Une certitude: leur mission sera prolongée, l'audience étant créditée du label "intermédiaire". Leurs conclusions sont attendues pour le 28 janvier au plus tard.

Au cours des derniers jours, aucune des formations susceptibles de jouer un rôle dans les différents scénarios sur la table n'a claqué la porte, mais les deux informateurs ne semblent pas avoir enregistré d'avancée significative pour autant.

Les conclusions du duo Coens-Bouchez, reconduit dans sa mission au début de la semaine dernière, sont attendues "au plus tard le 28 janvier", avait communiqué le Palais lundi dernier. Il s'agit d'examiner pour la énième fois la faisabilité d'un gouvernement fédéral qui rassemblerait la N-VA et le PS, à la suite de la soudaine ouverture que le président des nationalistes flamands avait semblé exprimer durant le week-end en direction d'une politique sociale et d'une augmentation des pensions les plus faibles.

Présent à la réception de Nouvel an des socialistes flamands, le président du PS Paul Magnette a répété dimanche qu'il souhaitait que la N-VA s'engage davantage au-delà de quelques mots en faveur d'avancées sociales.

Paul Magnette a également répété qu'en cas de blocage, il pourrait être opportun de mettre sur pied un gouvernement provisoire, durant six mois, voire un an. Comme il y a plusieurs mois, M. Magnette estime qu'un tel gouvernement, composé des formations du gouvernement en affaires courantes (les libéraux et les sociaux-chrétiens flamands, NDLR), associées aux socialistes et aux écologistes pourrait se concentrer durant six mois ou un an sur les urgences sociales et environnementales.

Les premiers jours de la semaine n'ont pas semblé avoir regorgé de réunions. Le jeune président des socialistes flamands, Conner Rousseau et la ministre libérale de la Santé publique Maggie De Block avaient alors qualifié le travail des informateurs d'"insuffisant" ou "lent".

Réponse du berger à la bergère: pour les informateurs aussi, cela "dure depuis bien trop longtemps", a depuis réagi Joachim Coens, lançant, comme Georges-Louis Bouchez jeudi dernier, un appel au sens des responsabilités de tous.

Dimanche, on a appris que le duo avait organisé le même jour une rencontre entre le PS et la N-VA.

Belga

