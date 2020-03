Les hôpitaux font appel aux dons des particuliers et des entreprises pour répondre à la pénurie urgente de matériel dans les hôpitaux. Voici la liste du matériel manquant.

Depuis le début de l'épidémie, les hôpitaux travaillent sans répit pour prendre en charge et soigner les personnes atteintes du Covid-19. Cependant, l'épidémie se propageant extrêmement rapidement et le nombre de malades ne cessant d'augmenter, le matériel médical commence à cruellement manquer. Cette situation met la vie du personnel soignant et celle des patients en réel danger.

Masques, produits désinfectants, salopettes ou encore surblouses, la liste du matériel manquant est très longue...

Dans ce contexte particulièrement difficile, Santhea, une fédération patronale des institutions de soins de santé ayant des membres à Bruxelles et en Wallonie lance un appel à la générosité des particuliers et des entreprises qui pourraient offrir le matériel médical repris dans la liste ci-dessous aux hôpitaux dans le besoin.

La liste du matériel manquant : - Masques FFP2 idéalement norme EN149 marquage CE et total de fuite vers l'intérieur à 8% - Masques FFP3 idéalement norme EN149 (en seconde intention) idéalement marquage CE avec valve - Masques FFP1 idéalement norme EN149 (en troisième intention) marquage CE et total de fuite vers l'intérieur 22% - Masques chirurgicaux 2R norme EN14683 hypoallergéniques et sans latex - minimum 3 plis idéalement avec pince nez - Masques visiteur norme EN14683 hypoallergéniques et sans latex - minimum 3 plis idéalement avec pince nez - Surblouses de protection manches longues - Salopettes ou combinaisons intégrales - Tabliers de protection - Lunettes de protection totalement fermées ou visières intégrales - Bonnets ou charlottes - Tabliers stériles - Solutions hydroalcoliques pour le lavage des mains - Gants stériles ou non stériles - Frottis nasopharyngés - Désinfectant de sol : Enregistré comme biocide sans glutaraldéhyde, idéalement Surfanios de la société Hospithera/Anios ou Tristel Fuse de la société Ecomed/Tristel ou Incidin pro de la société Ecolab Composition : Ammonium quaternaire et/ou chlore et/ou dioxyde de chlore et/ou peroxyde d'hy­drogène et/ou Diamine - Désinfectant de surface : Sprays et Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante enregis­trée comme biocide. Ex : Clinell spray et lingette, Surfasafe spray et lingette, Bacillol tissues Les entreprises et les particuliers qui détiennent du matériel repris dans cette liste qui souhaitent le mettre à disposition des établissements hospitaliers peuvent envoyer un mail à : corentin.leterme@santhea.be

