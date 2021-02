Un total de 676.405 doses de vaccin contre le coronavirus avait été livré aux hôpitaux belges et centres de vaccination à la date du 14 février, selon les chiffres hebdomadaires de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) publiés mardi. Les premières doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées, bien que dans un nombre limité.

Les sociétés Pfizer et BioNTech ont fourni 623.805 doses de leur vaccin, soit à peine 80.000 de plus qu'il y a une semaine. La Flandre en a reçu 366.600, la Wallonie 200.655, Bruxelles 50.115 et la Communauté germanophone 6.435.

Moderna n'a pour sa part livré aucune dose à la Belgique la semaine dernière. La firme en a délivré 46.200 jusqu'à présent. Aucune livraison n'est prévue cette semaine, mais 48.000 doses devraient arriver la semaine prochaine.

Le vaccin AstraZeneca a été distribué pour la première fois la semaine dernière en Belgique. Quelque 6.400 doses ont été dispensées, dont 4.800 à Bruxelles, 1.100 en Flandre, 300 en Communauté germanophone et 200 en Wallonie.

On ignore encore pourquoi la distribution d'AstraZeneca est ralentie. Les 80.000 premières doses devaient être distribuées pendant le week-end du 6 février et notre pays devait en avoir 443.000 à la fin du mois.

La semaine dernière, le total de seringues et d'aiguilles livrées pour administrer le vaccin a également augmenté, chaque fois d'un million d'unités. Le nombre de seringues et d'aiguilles destinées à préparer l'injection n'a pas par contre pas augmenté.

