Dans le cadre des Fêtes de Wallonie, le gouvernement wallon a remis samedi les décorations du Mérite wallon. La récompense accordée à des qualités et des actions exceptionnelles est allée notamment à des personnes qui se sont dépensées sans compter lors des inondations de juillet.

Après avoir été annulée l'an dernier pour des raisons sanitaires, la traditionnelle cérémonie de remise des décorations du Mérite wallon s'est déroulée samedi à Namur, au siège du gouvernement wallon.

La cérémonie présidée par le ministre-président wallon Elio Di Rupo et présentée par Sara De Paduwa, revêtait cette année un caractère particulier. Une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes du covid-19 et des inondations.

Outre les personnalités dont l'action remarquable contribue au rayonnement de la Wallonie (entrepreneurs, sportifs, artistes), la Wallonie a tenu à rendre un hommage "aux personnes qui ont oeuvré sans relâche pour combattre la pandémie du covid et à remercier celles et ceux qui se sont battus sur le front des récentes inondations", a expliqué M. Di Rupo.

"Décorer l'ensemble des intervenants des soins de santé et autres n'était pas possible. Il nous est apparu plus judicieux de décorer du Mérite wallon, au nom de toutes les professions qu'elles représentent, deux fédérations-faîtières", a précisé M. Di Rupo.

Au nom du gouvernement wallon et en présence de celui-ci, il a remis les insignes d'officier du mérite wallon à Stéphan Mercier, président du Conseil d'administration d'UNESSA, la fédération professionnelle des structures d'accueil et de soins aux personnes, ainsi qu'à Marie-Claire Lambert, qui assure la présidence de SANTHEA, la fédération des hôpitaux publics et non confessionnels francophones.

Dans la cadre des inondations qu'a connu la Wallonie cet été, ont reçu les insignes de chevalier du mérite wallon 15 représentants des pompiers et des zones de secours et d'urgence, de la Défense nationale, de la Police fédérale, des zones locales de police, de la Protection civile ainsi que des bénévoles "qui sont le visage du courage, du dévouement, de l'abnégation, de la solidarité interpersonnelle", a ajouté M. Di Rupo.

L'émotion a gagné Sara De Paduwa lorsqu'elle a évoqué le parcours de Christine Riga, sapeur-dispatcheuse à la Protection civile à Crisnée. ""Ce fut psychologiquement éprouvant. Nous avons été surpris de recevoir des centaines d'appels à l'aide à la Protection civile car, normalement, ces appels sont gérés par le 112 et le 1722. Nous avons réagi au mieux", a témoigné Mme Riga.

Les applaudissements du public ont été particulièrement nourris et chaleureux lors de la décoration de Charlotte Depierreux, propriétaire du restaurant "Côté cour, côté Jardin" à Liège. Son personnel et 4.200 bénévoles ont fabriqué près de 157.000 repas à destination de la population sinistrée de Jupille et des vallées de la Vesdre, de l'Amblève et de l'Ourthe.

Les autres personnes décorées à la suite de leurs actes inspirants lors des inondations sont Fabian Bodeux, Pierre-Yves Brull, Loïc Warlomont, Niels Bouwens, Claude Chardon, Nathan Delhaxhe, Bettina Bierfeld, Michel Bosseloirs, Vincent Maquinay, Chelsea Da Via, Jean-Luc Vanderauwera, Thierry Gretry et Roger Louvet.

Plus traditionnellement, le gouvernement wallon a récompensé 12 personnes dont l'action remarquable contribue, elle aussi, au rayonnement de la Wallonie.

