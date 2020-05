Les grands-parents ne faisant pas partie d'un groupe à risque peuvent à nouveau garder leurs petits-enfants, s'ils sont inclus dans la bulle sociale choisie.

L'information, annoncée dimanche par le ministre flamand de la Santé Wouter Beke sur Twitter, apparaît dans la foire aux questions du site info-coronavirus.be.

Grootouders die niet tot de risicogroep behoren mogen weer op de kleinkinderen passen als ze in de gekozen sociale bubbel zitten. Dat is nu verduidelijkt in de FAQ van https://t.co/6thv1dTemq. Goed nieuws voor heel wat families en ook extra ondersteuning voor veel gezinnen. pic.twitter.com/UBSjN9B4nF — Wouter Beke (@wbeke) May 17, 2020

Si la mesure de distanciation physique d'un mètre et demi devient de plus en plus difficile à tenir, admet la virologue Erika Vlieghe, l'objectif n'est pas que les enfants restent dormir chez leurs grands-parents, a nuancé le centre de crise.

Une garde sous conditions

Les grands-parents en question ne peuvent pas avoir plus de 65 ans

Ils ne doivent pas présenter de soucis de santé.

Ils doivent également faire partie de la bulle sociale élargie avec laquelle on peut désormais entrer en contact, c'est-à-dire les quatre personnes extérieures au foyer.

Les grands-parents ne peuvent pas non plus être membre du personnel soignant, a précisé M. Vlieghe, experte engagée dans la stratégie de sortie du confinement.



Enfin, les petits-enfants n'étaient pas censés passer la nuit chez leurs grands-parents, a tenu à ajouer le porte-parole du centre de crise, Yves Stevens

"Une bonne nouvelle pour de nombreuses famille et un soutien supplémentaire pour celles-ci", a tweeté Wouter Beke.

