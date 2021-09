Les grands centres commerciaux belges ont enregistré plus de 17% de visiteurs supplémentaires

Les sept plus grands centres commerciaux de Belgique se réjouissent d'un bon été. C'est ce qu'indique samedi la société immobilière Ceusters, qui les gère. "Nous avons enregistré dans les plus grands centres commerciaux du pays plus de 17% de visiteurs supplémentaires par rapport à l'année dernière."

Médiacité, Liège