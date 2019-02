Les fraudeurs se retrouvent rarement en prison: "Il faut les frapper où ça fait mal"

Quelques semaines après la première question de Knack, le SPF Justice a envoyé par courrier un fichier informatique contenant la "liste complète des fraudeurs fiscaux" par prison belge. Ils représentent 735 personnes sur un total de 10 281 détenus (chiffres du 5 février 2019). Comme 735 semble beaucoup, Knack a demandé ce que ces prisonniers avaient exactement fait, quelle peine purgent-ils, et ainsi de suite. Après quelques semaines d'attente, un porte-parole du ministère de la Justice a annoncé que la quasi-totalité d'entre eux était coupable de fraude et de faux en écriture. "La liste se base sur les codes utilisés par la direction générale des établissements pénitentiaires, que l'on pourrait éventuellement appeler 'fraude fiscale'. Toutefois, certains de ces méfaits ne sont pas toujours de la fraude fiscale, mais ils peuvent l'être. On ignore combien de fraudeurs fiscaux sont enfermés."

