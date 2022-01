Les fonctionnaires fédéraux ne pourront plus être appelés après 17h00

Cette mesure s'inscrit dans une circulaire qui vise à encadrer le "droit à la déconnexion" pour les 65.000 fonctionnaires fédéraux et s'inscrit "dans le cadre de la lutte contre le stress professionnel excessif et le burn-out". L'information est reprise par les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen et Sudinfo ce mardi.

© iStock