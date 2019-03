Les femmes représentent un tiers des cadres dirigeants

Le pourcentage d'entreprises comptant au moins une femme parmi les cadres supérieurs est passé à 87%, soit une augmentation de 21% sur deux ans ou de 12% au cours de l'année dernière. Revers de la médaille, seules 15% des entreprises dans le monde ont une femme CEO.

"Malgré le fait que de plus en plus de femmes font partie des cadres supérieurs, la parité hommes-femmes aux postes les plus élevés est encore loin d'être une réalité", souligne Grand Thornton.

Ce sont dans les économies africaines et asiatiques que l'on retrouve le plus d'entreprises comptant au moins une femme parmi les cadres supérieurs (94%). Elles sont suivies par l'Amérique du nord (92%). L'Union européenne obtient le score plus bas de 84%. En moyenne, 29% des entreprises comptent des femmes dans les équipes de direction. Le leader est l'Europe de l'Est avec 32% et la lanterne rouge, l'Amérique latine avec 25%.

Dans 15% des entreprises, c'est une femme qui occupe le poste de CEO. Des fonctions telles que CFO (34%) et directeur des ressources humaines (43%) sont les fonctions de top management le plus souvent assumées par des femmes.