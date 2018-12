Les femmes plus vulnérables face à la drogue

Plus d'une personne sur dix (63%) admise à l'hôpital pour intoxication à des psychotropes est une femme, d'après la réponse de la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) à une question de la députée CD&V Els Van Hoof, évoquée par la DH et Het Laatste Nieuws. Or les femmes ont moins souvent recours aux drogues que les hommes.