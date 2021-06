Entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, l'ensemble des fédérations de la Fédération Wallonie-Bruxelles reconnues a perdu pas moins de 32.271 affiliés, en passant de 735.781 à 703.510 inscrits, indique vendredi La Libre Belgique. La pandémie de coronavirus a fortement changé la donne.

Le football enregistre la plus grande perte d'affiliés en chiffres absolus (-6.599 membres), mais son effectif global maigrit seulement d'un peu plus de 3 %. C'est pareil pour les autres poids lourds du sport en clubs, comme la gymnastique (-4,1 %), le basket (-3,3 %), l'athlétisme (-1,1 %) ou le tennis (-0,7 %).

Fermeture des pistes, limitation des déplacements, interdiction des voyages et fermeture des stations à l'étranger : le ski a perdu 62 % d'affiliations.

Le feu rouge aux sports de contact et aux pratiques en intérieur a causé la dégringolade du yoga, de l'aïkido, du kickboxing, du judo ou, encore, du badminton, avec des pertes de 55 à 20 % des inscrits, précise la Libre.

