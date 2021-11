Les fake news sont un frein majeur à l'ouverture des centres d'accueil dans les communes

Les fake news sont un frein majeur à l'ouverture des centres d'accueil Fedasil dans les communes, ressort-il d'une enquête menée auprès des élus locaux par les services de Fedasil et le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), rapportent La Libre Belgique et De Morgen vendredi.

