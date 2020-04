Ce n'est pas l'option privilégiée, souligne le professeur Jean-Luc Gala. Par contre, "la mise au four à 70 °C pendant 30 minutes peut désinfecter votre masque". Attention: il faut d'abord le laver!

Question d'un lecteur: Peut-on placer les masques en tissu au micro-onde ? Celà permet-il de tuer le virus? Les nettoyer à l'eau à 60°c et puis les sécher prend pas mal de temps et d'énergie.

Réponse du Pr Jean-Luc Gala, directeur du Centre for Applied Molecular Technologies (CTMA) de l'UCLouvain

Le principe premier d'asepsie est qu'il impossible se stériliser un objet sale! Il faut donc d'abord laver l'objet avant de le stériliser... Dans le cas du masque' l'entretien de base comprend un cycle complet de mouillage, lavage avec un savon et rinçage, c'est-à-dire lavage de 30 minutes minimum à une température de lavage de 60°C.

Concernant les fours à micro-onde, ceux-ci ne sont pas standardisés et donc pas du tout comparables en termes de puissance et d'énergie délivrée par unité de surface. En outre, cette énergie n'est pas nécessairement répartie de manière homogène (pensez au plat que vous réchauffez et qui est brûlant à l'extérieur et froid dans les couches profondes). Si on applique ce constat d'inhomogénéité de la répartition d'énergie, il est possible que certaines zones ne soient pas suffisamment exposées à la chaleur et pas 'stérilisées'.

Il ne faut pas oublier que, si une grande variété de tissus peut résister au micro-ondes, cette option n'est pas à privilégier pour la désinfection ! Certaines matières peuvent en effet fondre, prendre feu, voire exploser. Si vous souhaitez quand même utiliser le four à micro-ondes pour stériliser vos masques, n'oubliez pas de retirer les filtres que vous avez placé à l'intérieur.

Qu'en est-il du four ? La mise au four à 70 °C pendant 30 minutes peut désinfecter votre masque. N'oubliez pas non plus de retirer les filtres intérieurs avant de le placer dans le four. Une fois encore, si on peut considérer que l'utilisation d'un four ménager est possible, il faut faire attention aux tissus synthétiques qui ne résistent pas à la chaleur et se dégradent quasi tous à partir de 40°C!

En résumé, pour éliminer les possibilités de contaminations virales liés à la contamination de votre masque et/ou de vos vêtements, mieux vaut utiliser la machine à laver ou les faire tremper dans de l'eau chaude :

un lavage de 30 minutes à l'eau portée à 60°C (on sait que le coronavirus est déjà très sensible à une température de 63 °C pendant 4 minutes).

utiliser un détergent habituel. Les savons utilisés dans les lessives sont tout à fait adéquats.

utiliser, si besoin, un simple baquet d'eau chaude (il n'est pas nécessaire de faire 'tourner la machine à laver' pour laver son masque )

Des conseils détaillés sur le type de tissu, la fréquence de lavage, le séchage, le lavage des mains ou la désinfection des surfaces sont disponibles ici :

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/comment-fabriquer-et-entretenir-un-masque-citoyen-efficace.html

