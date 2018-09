Les enfants coûtent 918 euros par mois

My Family, une des quatre caisses d'allocations familiales en Flandre, a interrogé les familles sur leurs dépenses réelles pour leurs enfants. À l'aide d'un questionnaire réalisé par le microéconomiste Bram De Rock (KU Leuven) et auquel ont répondu 2 000 personnes, les chercheurs sont arrivés à un montant moyen de 918 euros par mois, auquel se rajoute 1180 euros pour le logement et autres frais généraux.

