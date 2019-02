Les douaniers belges ont saisi 30% de biens contrefaits en plus en 2018

L'an dernier, un total de 235.180 paquets de fausses cigarettes ont été saisis, ce qui représente une hausse de 150% en comparaison avec 2017. Les douanes ont aussi intercepté 122.871 jouets et jeux contrefaits (+46%), dont de fausses cartes Pokémon, des imitations de Rubik's Cube ou de Lego.

Les produits de contrefaçon "classiques" saisis tels que les montres, les bijoux, les sacs et les parfums ont par contre diminué (-64%). Selon une étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les Belges achètent plus de biens contrefaits que dans les autres pays de l'UE. En 2017, environ 15% des Belges âgés entre 15 et 24 ans ont délibérément acheté de tels produits.