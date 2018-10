Les déchets sauvages nous coûteraient un milliard d'euros par an

On estime que le nettoyage de ces déchets coûte aux villes et communes environ 165 millions d'euros par an. La Région wallonne avance elle une estimation de 10 à 20 euros par habitant par an. Mais ces frais sont loin d'être les seules dépenses puisque ces déchets sauvages engendrent toutes sortes de coûts indirects.

...