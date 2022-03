Les contaminations au Covid en Belgique sont toujours à la hausse, de même que les hospitalisations et les décès. Seul le nombre de patients en soins intensifs diminue. Le Vif fait le point.

Alors que la Belgique est passée au code jaune du baromètre Covid il y a trois semaines, plusieurs indicateurs liés à la pandémie de coronavirus en Belgique continuent d'augmenter. Entre le 19 et le 25 mars, 11.052 contaminations ont été diagnostiquées en moyenne par jour, soit une hausse de 11% par rapport à la semaine précédente. Le variant Omicron représente désormais une minorité des cas en Belgique avec 12,9% des contaminations. Il a été, lentement mais sûrement, remplacé par le sous-variant Omicron BA.2qui représente maintenant 87,1% des contaminations.Au cours des 7 derniers jours, quelque 37.900 tests ont été effectués en moyenne sur base quotidienne, avec près d'un tiers (31,1%) des tests positifs (+2,7%). Le taux de reproduction, qui mesure le degré de contagiosité du virus, est lui aussi en hausse, à 1,11. Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu'une personne malade en contamine en moyenne moins d'une autre et donc que l'épidémie progresse.Certaines communes restent plus touchées par le Covid. Trois communes enregistrent plus de 3.000 cas de Covid pour 100.000 habitants. Il s'agit de Vosselaar en province d'Anvers (3347), déjà la commune la plus touchée il y a une semaine, Oud-Turnhout (3056) et Halen (3034). Cela signifie que, dans ces communes, plus de 3% de la population ont été infectés au cours des 14 derniers jours. 101 communes dépassent les 2% de leur population infectée, soit plus du double par rapport à la semaine précédente: ce sont principalement des communes de la Région flamande. Cependant, on est loin des communes qui dépassaient une incidence de 7000, au mois de janvier. Aujourd'hui, 263 communes restent sous une incidence de 1000 et comptent donc moins de 1% de leur population infectée. Aucune commune n'est exempte de cas de Covid.Entre le 11 et le 25 mars, l'incidence du virus était de 1.279 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique. Le nombre de cas diagnostiqués augmente dans toutes les provinces, sauf le Limbourg. C'est dans la province du Luxembourg que la hausse est la plus marquée avec une augmentation de 31,7% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province du Brabant flamand (+16,2%) et le Brabant wallon (+15,9%).En chiffres absolus, la province d'Anvers compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés sur les sept derniers jours (19729 cas). Entre le 22 et le 28 mars, les hospitalisations ont augmenté de 20%, atteignant une moyenne de 206 nouvelles admissions quotidiennes. Lundi, 2.885 personnes testées positives au Covid-19 (+17%) se trouvaient à l'hôpital, dont 170 étaient traitées en soins intensifs (-5%). Au cours de la même période, 21 personnes (+12%) sont décédées en moyenne par jour des suites du virus.