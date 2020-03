On dénombre très peu d'élèves dans les classes ce lundi matin. Les taux de présence collectés jusqu'à présent dépassent rarement les deux à trois pour cent, tant à Bruxelles qu'en Wallonie.

L'appel à garder les enfants à la maison pour endiguer l'épidémie de coronavirus semble particulièrement bien suivi lundi matin, se réjouit le cabinet de la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Caroline Désir (PS).

Seulement 2,16% d'élèves étaient présents dans les écoles maternelles et primaires du réseau catholique ce lundi, et à peine 0,1% dans le secondaire (SeGEC).

Aucun élève des écoles secondaires bruxelloises n'était présent à l'école, lundi matin, d'après l'échevine de l'Instruction publique francophone de Bruxelles, Faouzia Hariche.

Dans l'enseignement fondamental, moins de deux pour cent des 13.000 élèves se sont rendus dans leur établissement scolaire, a ajouté l'échevine lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) Caroline Désir (PS) et du ministre-président de la FWB Pierre-Yves Jeholet.

Caroline Désir s'est, elle, réjouie de l'état de la situation, rappelant que la priorité était "avant tout d'organiser l'accueil", lundi matin. Compte tenu du taux de présence extrêmement bas lundi matin, la ministre a ainsi parlé d'une "réussite".

