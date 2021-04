Les Cliniques de l'Europe, qui comptent quatre sites au sein de la capitale et dans les environs, ont appelé vendredi la population à ne pas assister à l'événement interdit "La Boum 2", prévu samedi dans le Bois de la Cambre à Bruxelles.

"L'admission d'un grand nombre de patients à la suite de tels événements risque de compromettre la continuité des soins en cette période difficile", a déclaré le comité de direction.

Le Bois de la Cambre se situe à proximité du site Sainte-Élisabeth. L'ensemble hospitalier rappelle qu'il fonctionne à pleine capacité et que les unités de soins intensifs arrivent à saturation. "Nous comptons sur le civisme, le sens des responsabilités et le bon sens de chacun et appelons la population à ne pas participer à cet événement", a ajouté le comité.

