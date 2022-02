Les citoyens qui souhaitent faire preuve de solidarité et offrir un abri temporaire aux Ukrainiens en fuite dans l'attente d'un lieu de résidence permanent peuvent s'inscrire auprès de leur commune, indique lundi un communiqué des services du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi.

"La quantité de messages reçus de la part des gens est énorme", explique Sammy Mahdi dans le communiqué. "Tout le monde veut aider. Il est important que nous ayons une approche coordonnée. Si vous avez de la place disponible et que vous êtes prêt à recevoir des personnes venant d'Ukraine, n'oubliez pas de le signaler à votre commune", poursuit-il.

Tous les partenaires et services pouvant jouer un rôle dans ce domaine ont été réunis au sein d'une Task Force appelée "Protection et accueil des Ukrainiens". Laquelle, en concertation avec le Centre National de Crise et les gouverneurs de provinces, a élaboré la structure d'accueil des Ukrainiens en fuite.

Le gouvernement fédéral mettra à disposition un centre d'accueil dans l'ancien hôpital Jules Bordet à Bruxelles. Les Ukrainiens y seront enregistrés, pourront déposer leur demande de protection automatique et bénéficieront d'un premier hébergement pour une période limitée.

A partir de là, le dispatching se poursuivra vers les administrations locales pour l'hébergement. Les communes, en collaboration avec le Centre national de crise, sont responsables de la coordination de l'hébergement sur le terrain.

