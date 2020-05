La Conférence épiscopale a tracé les lignes directrices des célébrations dans un "protocole" élaboré sous la direction du groupe d'experts chargé de la stratégie de déconfinement (GEES).

La date de la reprise des services religieux pour tous les cultes doit encore être décidée mercredi par le Conseil national de Sécurité. Les responsables pastoraux locaux recevront ce protocole, également consultable sur Cathobel et sur Kerknet, ce vendredi.

La première phase prévoit donc une limitation à 100 fidèles sur place, un nombre qui n'est toutefois pas encore tout à fait fixé puisque "le Conseil national de Sécurité doit justement aborder ce sujet", a réagi vendredi après-midi le porte-parole de la Première ministre Sophie Wilmès. Outre cette limitation, les évêques préconisent le respect d'une distance de 1,5 mètre entre les communiants et d'au moins cinq mètres entre le pasteur et les membres de la paroisse, afin que chaque fidèle jouisse d'un espace d'au moins 10 mètres carrés. Le nombre maximum de participants autorisés devra être affiché à l'entrée.

L'utilisation d'un masque buccal avant et après l'entrée dans le bâtiment de l'église est recommandée. Chaque objet (micro, cierge, ...) ne pourra être touché que par une seule personne, précisent les évêques. Les chorales ne pourront pas encore reprendre le chant et il n'y aura pas de collecte d'argent.

Pour ceux dont la santé est fragile ou qui hésitent à participer dans ces conditions, les célébrations à la radio et à la télévision se poursuivront.

