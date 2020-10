Le gouvernement bruxellois n'exclut pas une mesure plus forte face à l'explosion des contaminations. Une réunion a lieu ce matin, alors que le secteur fulmine déjà. Le ministre fédéral de la Santé souhaiter éviter d'aller aussi loin.

La situation sanitaire en région bruxelloise est particulièrement préoccupante, singulièrement dans plusieurs communes. Alors que le Comité de concertation a décidé de resserrer la vis, mardi soir, en fermant notamment les cafés à 23h partout, le gouvernement bruxellois n'exclut pas d'aller plus loin encore. Une réunion du Conseil régional de sécurité est organisée en ce sens ce mercredi matin entre la Région et les dix-neuf communes de la capitale

Rudi Vervoort (PS), ministre-pésident régional, annonce la couleur: "Nous allons examiner si nous n'allons pas complètement fermer les cafés et les bars, dit-il. Ce sont des lieux de contaminations." En tout état de cause, les autorités de la capitale pourraient prendre des mesures plus fortyes que elles annoncées hier, avec la "règle dequatre" à table dans les cafés.

Son collègue de la Santé Alain Maron (Ecolo) ne disait pas autre chose ce matin sur les ondes de Bel RTL. La fermeture des cafés "est potentiellement sur la table, dit-il. Les cafés sont un lieu de circulation du virus quand les gens s'agglutinent et commencent à parler fort". Alan Maron précise toutefois qu'il fallait tenir compte des effets pervers de cette mesure, à savoir que les gens poursuivent la fête chez eux.

Bruxelles suivrait, si cela se confirmait, l'exemple de plusieurs villes françaises, dont Paris et Marseille.

Frank Vandebroucke (SP.A), ministre de la Santé, souligne quant à lui ce matin qu'il souhaite aller éviter aussi loin: "Je sais très bien que 23h c'est très tôt pour un café, dit-il ce matin à la radio. L'ambiance vient après et c'est l'ambiance que l'on cherche. Mais regardez Paris et la fermeture totale, il faut éviter ça."

Le secteur, lui, estime être lésé, déjà, par la décision d'une fermeture anticipée: "Les cafés sont à nouveau - injustement - les victimes", soulignait la Fédération des cafés de Belgique (FedCaf). Les experts estiment toutefois que les cafés et bars sont des foyers particulièrement importants de reprise de l'épidémie.

