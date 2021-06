Les Bruxellois, âgés de 16 à 17 ans, peuvent désormais prendre rendez-vous, à partir de vendredi 18h00, pour se faire vacciner, a indiqué la Commission communautaire commune (Cocom), qui gère la vaccination dans la capitale.

Ces jeunes seront uniquement vaccinés avec Pfizer, "le seul vaccin actuellement homologué pour ce groupe d'âge".

"L'objectif étant d'atteindre une couverture vaccinale suffisamment élevée afin de faire diminuer les nouvelles contaminations et lever certaines mesures sanitaires appliquées dans leur environnement (écoles, mouvements de jeunesse, etc.)", précise la Cocom.

Les rendez-vous peuvent se faire via la plateforme Bru-Vax ou via le call center joignable au 02/214.19.19.

La vaccination contre le Covid-19 étendue aux jeunes de 16 et 17 ans se fait sur base volontaire et ne nécessite pas le consentement des parents ou du tuteur, ajoute la Cocom.

