Les maires de Boom et Rumst qui accueillent chaque année le festival Tomorrowland, le plus grand de Belgique, restent sur leur décision de la semaine passée. Ils n'autoriseront pas le festival sur le territoire de leur commune, selon le porte-parole du ministre-président Jan Jambon.

Il s'agissait d'une "rencontre constructive", mais "le contexte n'est pas actuellement tel que les bourgmestres reviennent sur leur décision", dit-il. L'organisation Tomorrowland ne souhaite pas commenter la consultation pour l'instant.

La semaine dernière, les maires Jeroen Baert (Boom, N-VA) et Jurgen Callaerts (Rumst, N-VA) ont décidé de refuser la demande de permis pour une édition reportée de Tomorrowland (fin août et début septembre).

Les maires affirment que le décret ministériel relatif aux événements réunissant jusqu'à 75 000 personnes n'a pas encore été adopté et que la police ne souhaite pas assumer le travail supplémentaire de vérification des "tickets covid safe" qui doivent attester que les festivaliers ne sont pas porteurs du virus. Les responsables des deux communes sont particulièrement préoccupés par le contexte épidémiologique actuel.

Tomorrowland était l'un des premiers grands festivals de notre pays prévu dans le "Plan été".

A l'heure actuel, un autre festival important en Belgique, le Pukkelpop reste programmé à la mi-août.

