En 2019, les Banques Alimentaires ont distribué 17.936 tonnes de nourriture (+17% par rapport à 2018), un record absolu. Chaque mois, 168.476 personnes (+6%) ont fait appel à l'aide alimentaire, a annoncé mardi Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des Banques Alimentaires.

Les 17.936 tonnes de nourriture distribuées représentaient 36 millions de repas. Ce record de produits alimentaires distribués s'explique notamment par l'augmentation croissante de dons en provenance de la grande distribution qui représentent 30% des sources d'approvisionnement des Banques Alimentaires.

Au total, 321.000 personnes dans le besoin ont été aidées en produits alimentaires dont 168.476 via les 618 associations caritatives locales affiliées à la Fédération des Banques Alimentaires et 152.524 personnes via une aide de produits du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) donnée à des organisations non-affiliées ou via les CPAS.

Les 17.936 tonnes de nourriture distribuées représentaient 36 millions de repas. Ce record de produits alimentaires distribués s'explique notamment par l'augmentation croissante de dons en provenance de la grande distribution qui représentent 30% des sources d'approvisionnement des Banques Alimentaires. Au total, 321.000 personnes dans le besoin ont été aidées en produits alimentaires dont 168.476 via les 618 associations caritatives locales affiliées à la Fédération des Banques Alimentaires et 152.524 personnes via une aide de produits du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) donnée à des organisations non-affiliées ou via les CPAS.