Les auteurs d'infractions routières plus rapidement devant le juge

La justice a dans le collimateur les récidivistes en matière d'infractions routières. Il leur faudra désormais non seulement s'acquitter d'une amende mais également comparaître plus rapidement devant le juge de police. Ce qui est rendu possible par un système informatique regroupant toutes les données des contrevenants, affirment lundi les quotidiens Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

