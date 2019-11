La nouvelle loi belge qui vise à améliorer le sort du personnel local des missions diplomatiques a provoqué une levée de boucliers des principales ambassades. Enquête sur les conditions de travail de ces quelque 10 000 travailleurs qui assistent les diplomates en poste à Bruxelles.

Qui dit ambassade dit privilèges et immunités, réceptions et autres mondanités. Mais cette vitrine chatoyante dissimule une réalité moins rose, peu connue du grand public. Nous avons recueilli, au sein de grandes ambassades et représentations permanentes à Bruxelles, des témoignages sur les conditions de travail du personnel recruté localement par ces missions diplomatiques. Des conditions moins enviables qu'on ne l'imagine. Quelques cas parmi d'autres (les prénoms des personnes citées ont été modifiés pour rendre les témoignages anonymes) : Karine a travaillé à temps plein au sein de la représentation permanente d'un pays méditerranéen auprès de l'Union européenne. Sa paie était inférieure au salaire minimum interprofessionnel belge. Geert, conseiller économique dans une ambassade européenne pendant trente ans, n'a jamais obtenu d'indexation de salaire et ses demandes de crédit-temps ont été refusées. Son employeur invoque l'immunité diplomatique en cas de litige avec le personnel. Originaire d'Afrique centrale, Gaétan, chauffeur de diplomate, travaille jusqu'à cinquante heures par semaine, sans récupérations ni sursalaire. Une flexibilité totale lui est imposée : il est rappelé les week-ends, les jours fériés, la nuit et pendant ses congés quand son employeur pense avoir besoin de lui. Majordome affecté à la résidence du représentant permanent auprès de l'Otan d'un pays du sud de l'Europe, Bastien a des ennuis avec son employeur depuis qu'il lui a demandé de formaliser son horaire, pour prester 38 heures par semaine. Patricia, domestique philippine d'un ambassadeur scandinave, s'est blessée au dos durant son service à la résidence du diplomate. Frappée d'une incapacité de travail de deux ans, elle a été licenciée sur-le-champ...

