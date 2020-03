Les Affaires étrangères vont adapter dimanche leur avis de voyage pour l'Italie après l'annonce de nouvelles mesures prises par le gouvernement italien. TUI va prendre contact avec ses vacanciers sur place.

Seize provinces du nord du pays ont été placées en quarantaine dimanche et ce jusqu'au 3 avril au moins.

Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a annoncé la signature d'un décret qui limite notamment les déplacements pour entrer et sortir d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements dans cette zone devront en outre être limités à "des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé". Les voyages vers la région restent possibles mais sont fortement limités.

Toutes les manifestations culturelles, sportives ou religieuses sont interdites, et les discothèques, cinémas, théâtres, pubs, écoles de danse et autres lieux similaires devront également fermer leurs portes jusqu'au 3 avril.

Les 109 vacanciers belges de TUI contactés dans la journée

TUI compte actuellement 109 vacanciers belges dans le nord de l'Italie. Ils seront contactés ce dimanche par le service clientèle du tour-opérateur en vue de les informer et de répondre à leurs questions, a indiqué la porte-parole Sarah Saucin.

"Nous sommes en contact étroit avec les autorités locales, ainsi qu'avec le ministère des Affaires étrangères afin d'obtenir plus d'informations", a-t-elle précisé. Quant à d'éventuelles annulations de voyage, TUI attend les consignes des autorités italiennes et belges.

Seize provinces du nord du pays ont été placées en quarantaine dimanche et ce jusqu'au 3 avril au moins. Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a annoncé la signature d'un décret qui limite notamment les déplacements pour entrer et sortir d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements dans cette zone devront en outre être limités à "des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé". Les voyages vers la région restent possibles mais sont fortement limités. Toutes les manifestations culturelles, sportives ou religieuses sont interdites, et les discothèques, cinémas, théâtres, pubs, écoles de danse et autres lieux similaires devront également fermer leurs portes jusqu'au 3 avril.TUI compte actuellement 109 vacanciers belges dans le nord de l'Italie. Ils seront contactés ce dimanche par le service clientèle du tour-opérateur en vue de les informer et de répondre à leurs questions, a indiqué la porte-parole Sarah Saucin. "Nous sommes en contact étroit avec les autorités locales, ainsi qu'avec le ministère des Affaires étrangères afin d'obtenir plus d'informations", a-t-elle précisé. Quant à d'éventuelles annulations de voyage, TUI attend les consignes des autorités italiennes et belges.