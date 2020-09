La reprise des activités de jeunesse se fera en code jaune, avec des groupes de 50 personnes maximum et le port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans en intérieur, a annoncé lundi la ministre de la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, dans un communiqué.

La limite de 50 personnes inclut les jeunes et les personnes qui les encadrent. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires en intérieur pour les plus de 12 ans. Si les activités se déroulent en extérieur, les mesures des autorités locales s'appliquent.

Les activités en dehors des lieux de rassemblement habituels (ou activités extra-muros), telles que des visites culturelles ou des évènements, sont autorisées, mais les règles à respecter sont celles en vigueur sur le lieu d'activité. La distanciation sociale est d'application.

Les activités de type "séjours découvertes" sont autorisées moyennant le respect des règles précitées, et la désinfection du matériel et des locaux après chaque séjour. Les animations et les formations des opérateurs jeunesse dans le cadre des partenariats pédagogiques avec les écoles sont possibles. "Nous avons vu cet été, lors des camps et des activités sportives, que quand un protocole est défini, les opérateurs le respectent avec sérieux. Nous faisons à nouveau le pari de la confiance envers les opérateurs du secteur jeunesse pour permettre aux activités de se tenir dans les meilleures conditions", a souligné la ministre.

