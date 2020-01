La zone de police "Côte ouest" a mis fin mardi à la mi-journée aux actions de recherche de migrants disparus à la suite du naufrage de leur bateau à La Panne. Six d'entre eux ont pu être retrouvés dans la matinée, mais huit autres sont restés introuvables.

Les forces de l'ordre ont suspendu les recherches en zone frontalière à la mi-journée. Les autorités communales ont appris vers 5h00 qu'un petit bateau était en détresse. La police a de son côté été alertée d'une personne en hypothermie se trouvant devant le hall d'entrée d'un bâtiment. La procédure d'urgence pour noyade a été enclenchée.

Cette personne a indiqué qu'elle avait pris la mer à bord d'un petit bateau avec 13 autres personnes. Six personnes, cinq iraniennes et une afghane, ont entre-temps pu être interpellées alors qu'elles se trouvaient dans un bus en direction de la France. La zone frontalière a été passée au peigne fin par les forces de l'ordre belges et françaises afin de retrouver les huit autres personnes disparues, sans succès.

Les forces de l'ordre ont suspendu les recherches en zone frontalière à la mi-journée. Les autorités communales ont appris vers 5h00 qu'un petit bateau était en détresse. La police a de son côté été alertée d'une personne en hypothermie se trouvant devant le hall d'entrée d'un bâtiment. La procédure d'urgence pour noyade a été enclenchée. Cette personne a indiqué qu'elle avait pris la mer à bord d'un petit bateau avec 13 autres personnes. Six personnes, cinq iraniennes et une afghane, ont entre-temps pu être interpellées alors qu'elles se trouvaient dans un bus en direction de la France. La zone frontalière a été passée au peigne fin par les forces de l'ordre belges et françaises afin de retrouver les huit autres personnes disparues, sans succès.