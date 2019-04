Le nombre d'accidents du travail a pratiquement triplé chez les jeunes en 10 ans, selon une étude du secrétariat social Groupe S.

Selon une étude du Groupe S, qui a récolté les chiffres de 25.000 entreprises qui emploient 250.000 personnes, le nombre d'accidents du travail a augmenté de 270 % chez les jeunes de 21 à 30 ans en 10 ans. Alors que ce chiffre diminue de manière globale en Belgique depuis 30 ans. Le facteur principal de cette augmentation serait l'utilisation du smartphone pendant le travail.

"Dans cette tranche d'âge, l'inattention est essentiellement due au fait d'être un peu trop accro à son smartphone. Tout élément de distraction est dangereux dans certains contextes", explique Philippe Nimegeers, responsable sécurité et conseils en prévention chez Group S, interrogé par la RTBF.

Même si les entreprises prennent des mesures pour sensibiliser les jeunes au danger de l'utilisation du smartphone durant le travail, il est impossible de surveiller chaque travailleur en permanence. C'est également au travailleur d'être responsable de sa propre sécurité et d'éviter les comportements à risque.

Par ailleurs, une étude du service de prévention externe Liantis montre que l'ancienneté du travailleur joue également un rôle. En effet, 40 % des accidents graves du travail ont lieu moins d'un an après le début du contrat, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé au cours de ces cinq dernières années.

De plus, les intérimaires courent deux fois plus de risque de subir un accident du travail que les travailleurs plus anciens dans l'entreprise.