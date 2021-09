Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve reportées au mois de mars 2022

Les organisateurs des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve ont décidé de reporter l'édition de cette année à mars 2022 afin de mettre "toutes les chances de notre côté pour pouvoir organiser un événement qui satisfera le plus grand nombre possible", a rapporté mardi Lucie Drygalski, la présidente du Cercle sportif étudiant (CSE), auprès de la RTBF. Selon le média public, les dates du 9 et 10 mars sont pour le moment envisagées.

Les 24 heures vélo © Belga