Bruxelles, un chantier permanent ? C'est souvent l'impression qu'elle donne. Une situation chaotique qui, aux yeux des automobilistes et des habitants, résulte d'un manque flagrant de coordination. Ils ne sont pourtant pas au bout de leurs peines : de nombreux travaux sont encore prévus dans les prochaines années. Avec pour objectif principal... d'améliorer la mobilité et le bien-vivre ensemble.

Le gouvernement bruxellois affiche sa volonté sans faille d'améliorer la mobilité dans la capitale et de réduire les nuisances liées à la voiture. Pour y arriver, il doit poursuivre à marche forcée une politique de grands travaux entamée par ses prédécesseurs. Avec l'appui des citoyens, désormais associés à la réflexion. " Une ville fluide, sûre et conviviale, avec plus de solutions intermodales " : c'est ce qu'attendent les Bruxellois, selon Elke Van den Brandt (Groen), la nouvelle ministre régionale de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière. Un souhait largement exprimé à l'issue de la consultation publique à laquelle a été soumis le plan régional de mobilité Good Move. " Trois participants sur quatre sont disposés à accorder moins d'espace à la voiture, pour autant que ce soit au profit des transports en commun, des pistes cyclables et de trottoirs confortables. "

...