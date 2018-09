Vingt-deux accidents ont été recensés au premier semestre, contre 29 un an plus tôt. Trois personnes sont décédées, deux ont été gravement blessées et trois légèrement.

Les trois morts et les deux blessés graves sont tous à déplorer à la suite de la traversée d'un passage fermé. Les 22 accidents ont impliqué six camions, six voitures, trois tracteurs, une camionnette, une motocyclette, trois piétons et deux cyclistes.

Belga