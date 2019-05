Le Vlaams Belang présent dans une émission pour la jeunesse de la VRT

Wies Descheemaeker, un responsable du syndicat socialiste au sein de la VRT, la chaîne publique flamande, dénonce dimanche la présence du président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, dans une émission diffusée sur Ketnet, la chaîne pour la jeunesse de la VRT. Selon le syndicaliste, une nouvelle limite a été franchie et "l'extrême-droite n'est plus seulement normalisée mais également rendue chouette et sympa pour les enfants".

Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang